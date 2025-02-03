İran ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcıları görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üye ülkelerinin Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ile bir araya geldi.

Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede ECO'nun (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) kapasitesinden daha fazla yararlanma, uluslararası örgütlerde işbirliği ve iki ülkenin küresel politika belirleyici kurumlara üyelik ve adaylıklarının desteklenmesi gibi konuların ele alındığını belirtti.