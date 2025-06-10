İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nden Filistin direnişine övgü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mezher ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ahmediyan, Gazze halkının direnişini ve kararlılığına övgüde bulunarak, ''Siyonist rejim insanlığa karşı en büyük suçu işliyor. Bu rejimin suçlu liderleri, dünyanın özgür ulusları önünde hesap vermeli’’ dedi.

Filistin halkını savunmak için tüm direniş gruplarının düşmana karşı birliğinin önemli olduğunu kaydeden Ahmediyan, ''Zalimin yenilgisi ilahi bir vaattir ve bu vaat kesinlikle gerçekleşecektir’’ ifadesini kullandı.

Mezher ve beraberindeki hetye bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de bir araya geldi.

Erakçi, bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'in kutsal davasını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleme ihtiyacı konusundaki ilkeli ve kararlı duruşunu yeniden teyit etti.

İranlı Bakan, Filistin ve Lübnan'daki direniş savaşçılarını ve şehit liderlerini takdir ederek, Siyonist rejimin komplolarına karşı Filistinli gruplar arasında birliğin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.