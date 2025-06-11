  1. İran
11 Haz 2025 11:35

İran: Bölgedeki tüm ABD üsleri erişimimizde

İran: Bölgedeki tüm ABD üsleri erişimimizde

İran Savunma Bakanı Emir Tuğgeneral Aziz Nasirzade, düşmanın herhangi bir saldırısı durumunda tüm Amerikan üslerinin İran’ın erişiminde olduğunu belirtti.

İran Savunma Bakanı Emir Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, olası bir saldırı durumunda düşmanın büyük kayıplar vereceğini ve ABD’nin bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

Nasirzade, “Eğer düşman bir hata yapar ve ülkemize saldırırsa, karşı tarafın kayıpları bizden çok daha fazla olur. Bu durumda ABD’nin bölgede kalması mümkün olmayacaktır; çünkü bölgedeki tüm Amerikan üsleri menzilimizdedir,” dedi.

Savunma Bakanı şöyle devam etti: "Operasyonel alanda önemli başarılar elde ettik ve İran silahlı kuvvetleri güçlü bir pozisyona sahip. Son başarımız, geçen hafta iki tonluk bir savaş başlığına sahip bir füzeyi test etmek oldu. Ne biz bunu kabul ediyoruz ne de başka bir ülke müzakerelerde savunma konularını gündeme getiriyor."

News ID 1927606

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