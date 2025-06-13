https://tr.mehrnews.com/news/1927650/ 13 Haz 2025 05:53 News ID 1927650 Video Video 13 Haz 2025 05:53 Tahran’daki hedef alınan bölgelerden görüntüler Siyonist rejimin saldırısının ardından Tahran’da hedef alınan bölgelerden ilk görüntüler paylaşıldı. indir 5 MB News ID 1927650 کپی شد İlgili haberler İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Komutanı şehit oldu Siyonist rejimin saldırısının ardından Tahran’dan görüntüler Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı İsrail saldırısında şehit düştü İranlı general: Siyonist rejim ve ABD bu saldırının ağır bedelini ödeyecek İmam Humeyni Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu Siyonist rejimden İran'a saldırı; şehitler var Ayetullah Hamanei'den Siyonist rejim saldırısına tepki Tümgeneral Bakıri İsrail saldırısında şehit oldu Ekler Tahran Siyonist İsrail İsrail
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