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13 Haz 2025 05:53

Tahran’daki hedef alınan bölgelerden görüntüler

Tahran’daki hedef alınan bölgelerden görüntüler

Siyonist rejimin saldırısının ardından Tahran’da hedef alınan bölgelerden ilk görüntüler paylaşıldı.

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News ID 1927650

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