İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan İsrail saldırısına ilişkin bildiri

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Cuma sabahı Siyonist rejim tarafından İran’ın bazı askeri ve sivil bölgelerine düzenlenen saldırıya ilişkin birinci resmi bildirisini yayımladı.

Bildiride, bu saldırgan ve maceracı eylemin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok sivil vatandaşın ve bazı Silahlı Kuvvetler komutanlarının şehit düşmesine veya yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, bu açık saldırının tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bu alçak ve habis düşmanın saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bildiride, sabırlı ve cesur İran halkına şu güvence verildi:

“İslam Cumhuriyeti İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu hain saldırının planlayıcılarına, uygulayıcılarına ve destekçilerine vereceği yanıt sert, yıkıcı ve pişman edici olacaktır.”