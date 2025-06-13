Ayetullah Hamanei'den Siyonist rejim saldırısına tepki

Bu sabah erken saatlerde Siyonist rejimin İran’a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei büyük İran milletine hitaben bir mesaj yayımladı.

Mesajın tam metni şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim

Ey büyük İran milleti!

Siyonist rejim, bu sabahın erken saatlerinde kirli ve kanlı elleriyle aziz ülkemize bir cinayet daha işleyerek, kötü niyetli doğasını sivil yerleşim yerlerini hedef alarak bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu rejim, kesinlikle ağır bir cezayı beklemelidir.

İslami İran’ın silahlı kuvvetlerinin güçlü eli, Allah’ın izniyle onu asla rahat bırakmayacaktır.

Düşman saldırılarında bazı komutanlar ve nükleer bilim insanlarımız şehit olmuşlardır. Yerlerine gelen komutanlar ve çalışma arkadaşları, görevlerini derhal sürdüreceklerdir inşallah.

Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve karanlık bir kader hazırlamış ve bunu mutlaka yaşayacaktır.”