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13 Haz 2025 07:40

Yemen'den İsrail'in İran saldırısına sert tepki

Yemen'den İsrail'in İran saldırısına sert tepki

Yemen hükümeti, Siyonist rejimin bu sabah İran’ın başkenti Tahran ve bazı eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı.

Yemen hükümeti, Siyonist rejimin bu sabah İran’ın başkenti Tahran ve bazı eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı. Hükümet, yayımladığı acil açıklamada, saldırıların açıkça ABD’nin desteğiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Açıklamada, “Bu saldırıların amacı, İran’ın Filistin direnişine, özellikle Gazze’ye verdiği desteği zayıflatmaktır” denildi.

Yemen hükümeti ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu saldırıya kararlı ve etkili bir şekilde karşılık vereceğine olan güvenini ifade etti.

Bildirinin sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu saldırının bölgesel ve küresel tüm sonuçlarının sorumluluğu, tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejime aittir.”

News ID 1927659

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