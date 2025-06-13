  1. İran
13 Haz 2025 06:40

İranlı general: Siyonist rejim ve ABD bu saldırının ağır bedelini ödeyecek

İranlı general: Siyonist rejim ve ABD bu saldırının ağır bedelini ödeyecek

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, “Siyonist rejim ve Amerika bu saldırının ağır bedelini ödeyecek; İran Silahlı Kuvvetleri’nin sert ve kararlı karşılığını beklesinler” dedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda bazı üst düzey askeri komutanların şehit olduğunu duyurdu.

Sözcü, “Silahlı kuvvetlerimiz tam teyakkuz halindedir” dedi.

Saldırıların Siyonist rejim tarafından, ABD’nin desteğiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Şekarçi “Siyonist rejim ve Amerika bu saldırının ağır bedelini ödeyecek; İran Silahlı Kuvvetleri’nin sert ve kararlı karşılığını beklesinler” ifadelerini kullandı.

News ID 1927653

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