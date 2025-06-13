Pezeşkiyan, Putin ile görüştü

Pezeşkiyan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siyonist rejimin saldırganlığı uluslararası kuralların açık bir ihlalidir ve kesinlikle uygun bir yanıt alacaktır." dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu Cuma akşamı Masut Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırganlığını kınadı, İran'daki çok sayıda sivil, nükleer bilim insanı ve askeri yetkilinin ölümü için başsağlığı diledi ve İran hükümetine ve halkına sempati duyduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, bu saldırganlıklar hakkındaki endişelerini Siyonist rejim yetkililerine ilettiğini belirterek şunları ekledi: Bu saldırganlıklar uluslararası kuralların ve yasaların açık bir ihlalidir. Rusya, gerginliği durdurmak için arabuluculuk yapmaya hazırdır.