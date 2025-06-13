İslami: Siyonist rejime yanıtımız sert ve pişman edici olacaktır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, yayınladığı yazılı bir açıklamada, Siyonist rejimin İran’a düzenlediği saldırısına tepki gösterdi.

Muhammed İslami açıklamasında, “Bu terör eylemi, akılsız canilerin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olup, uzun yıllardır bilimsel seçkinleri hedef alan suikastlar ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve kudret temellerini zayıflatmaya yönelik kötü niyetli politikaların devamıdır. Bu saldırı da Siyonist rejimin gerçek yüzünü ve vahşiliğini bir kez daha dünya kamuoyuna gösterdi” ifadesini kullandı.

İslami, “İran İslam Cumhuriyeti’nin şanlı tarihi göstermektedir ki; tehditler, yaptırımlar ve kör terör eylemleri, İran milletinin kararlılığını asla sarsmamıştır ve bundan sonra da sarsamayacaktır. Bugün de genç, inançlı ve kararlı bilim insanlarımız, devrimci bir ruhla, şehit nükleer bilim insanlarının izinden kararlılıkla ve umutla yürümeye devam edeceklerdir” açıklamasında bulundu.

İslami ayrıca, “Hiç şüphesiz, İslam Cumhuriyeti’nin bu şer rejimin açıkça işlediği cinayetlere vereceği yanıt, sert, kararlı ve pişman edici olacaktır” dedi.

