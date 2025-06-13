İran, BM, Irak ve Fransa ile İsrail saldırılarını gündeme taşıdı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırılarını BM, Irak ve Fransa yetkilileriyle görüşerek kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, bugün Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Erakçi, İsrail’in İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırısını, sivil yerleşim yerleri ve nükleer tesisleri hedef alarak üniversite hocaları, üst düzey askerî yetkililer ve sivillerin şehit olmasına yol açan bu saldırıyı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve tüm devletlerin bu suçu açıkça kınaması gerektiğini vurguladı.

Bakan ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin kışkırtıcı tutumlarını ve nükleer tesislere yönelik saldırının uluslararası hukuka göre kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı.

Fransız Bakan ise bölgedeki gerilimin artmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, BM Güvenlik Konseyi görüşmelerinin tansiyonu düşürmesini umduğunu belirtti.

İranlı bakan, İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırılarıyla ilgili diplomatik girişimlerinin bir parçası olarak bugün BM Genel Sekreteri António Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi BM’nin barış ve güvenliği koruma sorumluluğu çerçevesinde acil harekete geçmesini talep etti. Guterres ise saldırıları kınayarak, özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler sürerken nükleer tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bölgedeki gerilimin artmasını önlemek için BM’nin tüm imkanlarını kullanacağını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı ve şehit olan üst düzey askerler, bilim insanları ve siviller için taziyelerini iletti. Hüseyin, bu saldırıların İran’ın egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile BM tüzüğünün ciddi ihlali olduğunu belirterek, bölgenin istikrarı ve güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.