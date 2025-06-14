Ensarullah liderinden İsrail'in İran saldırısına tepki

Yemen Ensarullah Lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Gadir Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, Siyonist İsrail'in İran saldırısına tepki göstererek, "Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırganlığı bu ülkenin Filistin davasına bağımsız desteği doğrultusunda gerçekleştirildi. Siyonist düşman ve Batılı destekçileri, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam gücünden ortaya çıkan bir ülke olduğunu biliyorlar." dedi.

El-Husi, sözlerine şöyle devam etti:

“Siyonist rejim, ABD ve İngiltere, Müslüman devletler arasında bağımsız ülke istemiyor. Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığı vahşiceydi, hiçbir kırmızı çizgiye saygı göstermiyordu. Bu saldırganlık zalimane ve canice bir eylemdi.”

Ensarullah lideri, “İran’da durum istikrarlı ve normal. İran'ın Siyonist rejime verdiği yanıt bölgedeki tüm ülkelerin lehinedir. İranlı nükleer bilim insanlarının ve askeri komutanların ve sivillerin hedef alınmasına tanık olduk. Siyonist rejimin İran nükleer tesislerine yönelik saldırganlığı, sonuçları ne olursa olsun tehlikelidir. Tel Aviv, İran'a yönelik bu vahşi saldırıyı haklı çıkarmak için hiçbir bahane bulamaz. Arap ve İslam ülkelerinin bu saldırıya karşı olumsuz tutumu iyi bir şey. Bu saldırganlığın bölgesel düzeyde bile tehlikeli sonuçları var” diye konuştu.

