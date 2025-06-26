Ensarullah Lideri: İran’ın füzeleri işgalci İsrail’in kabusu oldu

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik El-Husi, İran’ı işgalci İsrail düşmanına karşı kazandığı büyük zafer nedeniyle tebrik etti. El-Husi, İran’ın füzelerinin İsrail tarafından korunamadığını ve İsrail’in ağır kayıplar verdiğini söyledi.

El-Husi, “İran’ın bu büyük zaferini İslam ümmetine ve tüm Müslümanlara tebrik ediyoruz. Bu zafer tüm İslam dünyası için önemli bir başarıdır.” dedi.

Ensarullah lideri, İsrail ve destekçilerinin, özellikle ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın uğradığı yenilginin İslam ümmeti için büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Yıllardır İslam ümmetinin krizlerle mücadele ettiğini ve düşmanların buna hazırlıklı olduğunu ifade eden El-Husi Müslümanların İslami takvime yeterince önem vermediğini ve bu konuda duyarsız olduklarını üzüntüyle dile getirdi.

El-Husi, Allah’a güvenmenin ve O’na sığınmanın ümmetin tüm zorlukları aşmasını sağlayacağını vurguladı.

İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarının bir yıldan fazla sürdüğünü ancak İran’ın savunma sistemleri ve füzeleri sayesinde İsrail’in etkisiz kaldığını söyledi.

Lider, Pakistan ve Türkiye’nin İsrail saldırısına karşı tutumlarını takdir ederek, Türkiye’nin tavrını açık ve bilinçli olarak nitelendirdi.

El-Husi İsrail’in askeri olarak tamamen başarısız olduğunu ve İran’ın füzelerinin İsrail halkını korku ve paniğe sürüklediğini, Siyonistlerin sığınaklara kaçtığını anlattı.

Gazze’de Filistin halkının bombalandığını ve İsrail’in büyük bir yenilgiye uğradığını belirten El-Husi İran’ın bu zaferinin tüm Müslümanlar, Araplar ve Filistin meselesi için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

İran’a yönelik saldırıların asıl amacının Ortadoğu’yu değiştirmek olduğunu kaydeden El-Husi bu saldırıların diğer bölge ülkelerine de yayılabileceğini ekledi.

Lider, ABD destekli İsrail’in Gazze’deki yardım merkezlerini ölüm tuzakları haline getirdiğini ve bu nedenle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

El-Husi Yemen’den de onlarca balistik, hipersonik füze ve insansız hava aracıyla İsrail hedeflerine saldırıların sürdüğünü ifade etti

Ensarulah lideri halkı, Filistin’e destek için yapılacak kitlesel yürüyüşlere katılmaya çağırdı ve milyonlarca kişinin bu destek gösterisine katılmasını umduğunu belirtti..