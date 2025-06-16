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16 Haz 2025 11:36

Yemen’den İsrail’e füze saldırısı

Yemen’den İsrail’e füze saldırısı

Siyonist rejimin iç cephe komutanlığı, Yemen’den İsrail’e doğru bir füze fırlatıldığını duyurdu.

Siyonist rejimin iç cephe komutanlığı, Yemen’den İsrail’e doğru bir füze fırlatıldığını açıkladı .

News ID 1927841

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