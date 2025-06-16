https://tr.mehrnews.com/news/1927841/ 16 Haz 2025 11:36 News ID 1927841 Dünya Ortadoğu Dünya Ortadoğu 16 Haz 2025 11:36 Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Siyonist rejimin iç cephe komutanlığı, Yemen’den İsrail’e doğru bir füze fırlatıldığını duyurdu. Siyonist rejimin iç cephe komutanlığı, Yemen’den İsrail’e doğru bir füze fırlatıldığını açıkladı . News ID 1927841 کپی شد İlgili haberler Ensarullah liderinden İsrail'in İran saldırısına tepki İranlı sözcü, sivil katliamını anlatırken duygulandı Pakistan: İran'ın yanındayız Ekler Yemen Siyonist İsrail İsrail
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