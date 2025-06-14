İran, İngiliz casus gemisini Umman Denizi’nde durdurdu

Tasnim'e göre, İran Donanması Birinci Bölge Halkla İlişkilerinden yapılan açıklamaya göre, Siyonist rejimin füzelerini İran topraklarına yönlendirmek amacıyla dün gece Kuzey Hint Okyanusu’na giren bir İngiliz destroyeri, İran Donanması’nın istihbarat sistemleri tarafından zamanında tespit edildi.

İran Deniz Kuvvetleri’ne ait taarruz drone’larıyla yapılan uyarı sonrası, İngiliz destroyeri Umman Denizi’nde hareketine devam etmesi engellendi.

Söz konusu gemi, İran Deniz Kuvvetleri istihbarat ve operasyon güçlerinin kuşatması altında kalarak rotasını değiştirmek zorunda kaldı.