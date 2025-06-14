Katar Emiri: İran'ın yanındayız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Katar’ın İran’a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin İsrail rejiminin İran’a yönelik herhangi bir saldırısını kendi izni olmadan yapmayacağı yönündeki söylemlerine rağmen, bugün fiilen bu saldırıları desteklediğini ve İran’a baskı yoluyla isteklerini dayatmaya çalıştığını belirtti.

Siyonist rejimin son saldırılarını insanlık dışı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın bu saldırgan rejimi durdurabileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan İran’ın kendini savunma gücüne sahip olduğunu ve topraklarını koruma konusunda tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

İran halkı ve hükümetiyle samimi dayanışmasını dile getiren Al Sani, İsrail rejiminin bu korkakça saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Katar’ın İran’ın meşru savunma hakkını desteklediğini belirten Emir, “İran’daki kardeşlerimizin yanındayız. Diyalog ve diplomasi yoluyla sorunların çözümünü ve bölgede kalıcı barış ve güvenliği sağlayacak yaklaşımları destekliyoruz” dedi.