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10 Tem 2025 15:14

Umman ve İngiltere dışişleri bakanları İran’ı ve bölgeyi görüştü

Umman ve İngiltere dışişleri bakanları İran’ı ve bölgeyi görüştü

Umman ve İngiltere dışişleri bakanları, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili konular, bölgesel meseleler ve İran’ın nükleer meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda İngiliz mevkidaşı David Lammy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

El-Busaidi, bu telefon görüşmesinde Umman ile Britanya arasındaki stratejik ilişkiler, yatırım ve iki ülke ilişkilerinde ekonomik büyüme konularını ele aldıklarını söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca “İran’ın nükleer meselesi, Gazze’de ateşkes ve bu bölgeye tam insani erişimin sağlanması ile Ortadoğu’da barışın bölgesel istikrarı garanti altına almadaki önemi hakkında da görüştük” ifadesinde bulundu.

News ID 1928570

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