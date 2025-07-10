Umman ve İngiltere dışişleri bakanları İran’ı ve bölgeyi görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda İngiliz mevkidaşı David Lammy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

El-Busaidi, bu telefon görüşmesinde Umman ile Britanya arasındaki stratejik ilişkiler, yatırım ve iki ülke ilişkilerinde ekonomik büyüme konularını ele aldıklarını söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca “İran’ın nükleer meselesi, Gazze’de ateşkes ve bu bölgeye tam insani erişimin sağlanması ile Ortadoğu’da barışın bölgesel istikrarı garanti altına almadaki önemi hakkında da görüştük” ifadesinde bulundu.