Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail'e karşı saldırıyla ilgili açıklama

İslam Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı yazılı bir açıklamada, Siyonist rejime karşı başlattığı yeni füze saldırısı dalgasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu operasyonda, zalim Siyonist rejimin komuta kontrol sistemleri, şehit Bakıri, Selami, Hacizade ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun havacılık ve uzay kuvvetleri şehitlerinin verdiği destek ve bilgi ile teçhizat imkanlarından yararlanarak, modern yöntemler kullanıldı.

Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri öyle bir şekilde bozuldu ki, rejimin hava savunma sistemleri birbirlerini vurdular. Bu operasyonda kullanılan yenilikler ve kabiliyetler, ABD ve Batılı güçlerin tüm kapsamlı desteğine ve rejimin en modern savunma teknolojilerine sahip olmasına rağmen, füzelerin işgal altındaki topraklardaki hedeflere isabet oranını maksimum düzeye çıkardı.

Bugün, Şehit Bakıri, Selami ve Hacizade’nin "Gerçek Vaat 3" operasyonu ve gelecekteki operasyonların önceki operasyonlara kıyasla çok daha sarsıcı, zorlayıcı, hassas ve yıkıcı olacağı yönündeki sözlerinin gerçekleştiğine şahit oluyoruz.

Ayrıca bu operasyon, hayali beklentilere sahip saldırgan Siyonist rejim ve Amerikalıların İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik hesaplamalarının tamamen yanlış olduğunu ortaya koydu ve şimdi işgalci Siyonist rejimin çöküşünü izlememiz gerekecek.

Bu zalim rejimin destekçileri de bilsin ki, bu sahte rejimin hayati hedeflerine yönelik etkili, hedefli ve daha yıkıcı operasyonlar, rejim tamamen yok olana kadar sürecektir.”