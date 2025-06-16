İran'dan İsrail'e yeni füze dalgası: İşgal altındaki topraklar ateş içinde

El Cezire’ye göre, Siyonist kaynaklar İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik sekizinci geniş çaplı füze saldırılarının yıkıcı olduğunu açıkladı.

Buna göre, İran’ın son füze saldırılarında Hayfa, Tel Aviv ve işgal altındaki Golan bölgesi yoğun şekilde hedef alındı.

Siyonist kaynaklara göre bu saldırılar, İsrail'in İran'a yönelik vahşi saldırılarından bu yana en kapsamlı saldırılar oldu.

Hayfa’daki elektrik santrali bu saldırılarda hedef alındi.

Siyonist rejimin ordu radyosu resmen, İsrail hava savunmasının, İran’a ait en az 10 balistik füzeyi engellemekte başarısız olduğunu ve bu füzelerin işgal altındaki topraklara isabet ettiğını resmen duyurdu.

İran’ın insansız hava aracı saldırılarının ardından, işgal altı toprakların kuzeyinde sirenler çalmaya başladı.

Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonu da şu anda İran’ın füze saldırılarının hedefi olan 4 bölgeye acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Siyonist kaynaklar, İran’ın Tel Aviv’e yönelik son füze saldırılarında en az 25 Siyonist’in yaralandığını belirtti.

Ayrıca Siyonist kaynaklar, İran’ın işgal altındaki topraklara düzenlediği son füze saldırılarında en az 8 binanın doğrudan isabet aldığını itiraf etti.

Bu saldırılarda Hayfa bölgesine 4 füze isabet etti ve bunlardan 2’si kentin ana jeneratörlerine çarptı.

