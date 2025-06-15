İstanbul'da İran'a destek gösterisi

İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde İran'a destek gösterisi düzenlendi. Düzenlenen eylemde İran ve direniş gruplarının bayraklarını taşıyan grup "İran halkı yalnız değildir", "İstanbul’dan Tahran’a direnişe bin selam" sloganları attı.

İran'ın İstanbul başkonsolosu Ahmed Muhammedi, Ehlader genel başkanı Kadir Akaras ve Vel Asr Derneği’nden Gürkan Biçen konuşmalar yaptı. 15 Temmuz şehitlerinden Kemal Ekşi'nin babası Ekrem ekşi de eylemde basın açıklaması okudu. Kudüs Tv Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin de protesto eyleminde hazır bulundu.