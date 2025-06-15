https://tr.mehrnews.com/news/1927825/ 15 Haz 2025 23:05 News ID 1927825 Video Video 15 Haz 2025 23:05 Hayfa’da İran füzeleri sonrası büyük yıkım İran’ın füze saldırılarının ardından işgal altındaki Hayfa’da ciddi hasar oluştuğuna dair görüntüler yayınlandı. indir 24 MB News ID 1927825 کپی شد İlgili haberler İran'da hava savunma sistemleri devrede İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı şehit oldu Erdoğan ile Trump İran'ı görüştü Meşhed'de hava savunma sistemleri saldırılara karşı koyuyor Meşhed kentinde patlama (+video) Pakistan'da İran'a destek gösterisi düzenlendi Ekler 3.Gerçek Vaat İran Siyonist İsrail
yorumunuz