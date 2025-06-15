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15 Haz 2025 23:05

Hayfa’da İran füzeleri sonrası büyük yıkım

Hayfa’da İran füzeleri sonrası büyük yıkım

İran’ın füze saldırılarının ardından işgal altındaki Hayfa’da ciddi hasar oluştuğuna dair görüntüler yayınlandı.

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News ID 1927825

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