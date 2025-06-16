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16 Haz 2025 06:56

İran füzeleri Hayfa’da elektrik santralini vurdu

İran füzeleri Hayfa’da elektrik santralini vurdu

İran’dan fırlatılan füzelerin ardından Hayfa’daki bir elektrik santralinde yangın çıktığı bildirildi.

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News ID 1927827

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