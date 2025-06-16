https://tr.mehrnews.com/news/1927827/ 16 Haz 2025 06:56 News ID 1927827 Video Video 16 Haz 2025 06:56 İran füzeleri Hayfa’da elektrik santralini vurdu İran’dan fırlatılan füzelerin ardından Hayfa’daki bir elektrik santralinde yangın çıktığı bildirildi. indir 1 MB News ID 1927827 کپی شد İlgili haberler İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı şehit oldu İran'dan İsrail'e yeni füze dalgası: İşgal altındaki topraklar ateş içinde İran'da hava savunma sistemleri devrede Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail'e karşı saldırıyla ilgili açıklama Erdoğan ile Trump İran'ı görüştü Pezeşkiyan: Bu topraklar ve halk uğruna son nefesimize kadar ayakta duracağız Hayfa’da İran füzeleri sonrası büyük yıkım İsrail füzeleri kendini vurdu Ekler 3.Gerçek Vaat Hayfa Siyonist İsrail
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