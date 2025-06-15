İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı şehit oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün yayımladığı bildiride, Siyonist rejim İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Muhammed Kazemi ile iki üst düzey istihbarat komutanı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri’nin şehit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin bu terör saldırılarına misilleme olarak üçüncü aşamada “Gerçek Vaat 3” operasyonu kapsamında İsrail’in istihbarat merkezlerini füze saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca, bildiride şu uyarıya da yer verildi: “Bu sahte ve cani rejimin destekçileri bilsin ki, bu rejim yok edilene dek etkili ve hedefe yönelik operasyonlarımız sürecektir.”