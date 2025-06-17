İran kendini savunmakta tereddüt etmeyecek

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, İsrail rejiminin İran saldırısı konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu savaşı biz başlatmadık, ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik saldırıyla savaş bize dayatıldı” dedi.

Bahreyni, İsrail rejiminin her zaman barışçıl girişimleri engellemeye çalıştığını belirterek, “İran bu yasadışı ve korkakça eylemlere kararlı ve orantılı bir şekilde ve uluslararası hukuk çerçevesinde anıt verecektir” ifadesini kullandı.

Bahreyni, sözlerine şöyle devam etti:

“İran, tüm savunma kabiliyetini ulusal egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için kullanacak. İsrail rejiminin İran'a yönelik yasadışı ve saldırgan eylemleri devam ettiği sürece kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz ve meşru müdafaa hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz.”

İranlı diplomat, "İran, uluslararası toplumun tüm sorumlu ve barışsever üyelerini İsrail rejiminin yasadışı ve terör eylemlerine kayıtsız kalmamaya ve bu rejimi ve destekçilerini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmeye çağırıyor" diye konuştu.