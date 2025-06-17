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17 Haz 2025 14:02

Elborz ve İsfahan'da Mossad ajanları yakalandı

Elborz ve İsfahan'da Mossad ajanları yakalandı

Elborz ve İsfahan eyaletlerinde Siyonist rejimin casusluk servisi Mossad adına çalışan ajanlar tespit edilerek tutuklandı.

Elborz ve İsfahan eyaletlerinde Siyonist rejimin casusluk servisi Mossad adına çalışan ajanlar tespit edilerek tutuklandı.

Bu casusların bir atölyede patlayıcı madde ürettiği belirtildi.

News ID 1927887

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