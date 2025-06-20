İran’ın fırlattığı tek füze Be'er Sheva'ya isabet etti

Al Mayadeen televizyonuna göre, Siyonist İsrail ordusu İran’ın fırlattığı balistik füzeleri önlemede başarısız olduğunu itiraf etti.

İşgal altındaki Filistin'in güneydeki Be'er Sheva'ya yapılan füze saldırsında 31 siyonistin yaralandığı belirtildi.

Haberde, Be'er Sheva'ya sadece bir füze fırlatılğı belirtildi. Atılan füze Microsoft binasının yakınlarına isabet etti.

İran'ın füzeli saldırısının ardından Be'er Sheva Tren Garı kapatıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail rejimine karşı yürütülen "Gerçek Vaat 3" adlı operasyonun devam edeceğini bildirmişti.