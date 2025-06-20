Maduro: İsrail ile çatışmada İran üstünlük sağladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

İran'ın Siyonistlere indirdiği ağır darbelere işaret ederek, "Siyonistler İran'ın askeri gücünün böyle olacağını bekleyemezdi. Tüm dünya İsrail ile çatışmada İran'ın üstünlük sağladığını biliyor." dedi.

Daha önce Nicolas Maduro, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirmişti.

Maduro, İsrail'in saldırısını "uluslararası hukuku ihlal eden bir suç" olarak nitelendirmişti.