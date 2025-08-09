İran'dan ABD'ye 'Venezuela' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahaleci tutum ve davranışları kınandı.

Dışişleri Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“ABD yetkililerinin bağımsız ülkelerin, özellikle de Venezuela’nın içişlerine yönelik müdahaleci söylem ve eylemleri, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını eşi görülmemiş bir şekilde itibarsızlaştırmış ve değersizleştirmiştir.”

Açıklamada ayrıca şu vurgu yapıldı:

“ABD’nin, bağımsız ve BM üyesi bir ülkenin meşru cumhurbaşkanını tehdit etme ve ona yönelik temelsiz suçlamalarda bulunma yönündeki aşağılayıcı girişimi, ABD’li politika yapıcıların tek taraflı saldırganlığa ve dış politikada gayrimeşru hedeflerini ilerletmek için zorlayıcı yöntemlere giderek artan bağımlılığının açık bir göstergesidir. Hiçbir sorumlu ülke, BM’nin normatif ve ahlaki temellerini hedef alan bu tehlikeli sürece kayıtsız kalamaz.”

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“İran, Venezuela Cumhuriyeti’nin halkı ve hükümeti ile dayanışma göstermekte ve ABD’nin bu ülkenin içişlerine yönelik yasa dışı müdahalelerini kınamaktadır.”