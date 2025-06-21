Yemen’den uyarı: ABD savaşa katılırsa gemilerini vururuz

Arap medyasına göre, Yemen silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Gazze, Lübnan, Suriye ve diğer Arap ve İslam ülkelerine yönelik her türlü saldırganlığına karşıyız. Siyonist düşman tüm bölgeyi hedef almaya ve ABD koşulsuz şartsız desteğiyle kötü projelerini hayata geçirmeye çalışıyor.” ifadesine yer verildi.

Düşmanların, ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki planların hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engel olarak görülen İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Mevcut savaş tüm ulusun savaşıdır. Düşmanın Yemen ve bölgedeki tüm hareketlerini izliyoruz. Yemen, Siyonist rejim tarafından hedef alınan her Arap ve İslam ülkesinin yanındadır” denildi.

Yemen güçleri, Washington’un İsrail-İran savaşına katılması halinde Kızıldeniz’de ABD’ye ait gemilerin hedef alınacağını bildirdi.