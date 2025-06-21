Güney Afrika: İran'ın yanındayız

Güney Afrika Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkesinin hükümeti ve halkının, İran halkı ve hükümetiyle birlikte yüce ideallerin gerçekleşmesi ve İran halkının meşru hak ve taleplerinin savunulması konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

İran’ın Güney Afrika Büyükelçisi Mensur Şekib Mehr, Güney Afrika Dışişleri Bakan Yardımcısı Tandi Moraka ile yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin İran’a yönelik vahşi saldırısının boyutlarını anlattı.

Bu saldırının üst düzey komutanlar, bilim insanları, akademisyenler, kadınlar ve çocukların şehit edilmesine, yerleşim alanlarının ve nükleer altyapının tahrip edilmesine yol açtığını belirten büyükelçi, bu eylemin Birleşmiş Milletler Antlaşması’na aykırı olduğunu ve Ortadoğu’da gerginliği artırma ve rejimin Filistin’deki suçlarını unutturma amacı taşıdığını ifade etti.

Moraka da görüşmede, Siyonist rejimin İran’a saldırısını ve komutanlar ile sivillerin şehit edilmesini bir suç olarak kınadı.

Moraka, Güney Afrika hükümeti ve halkının, İsrail rejiminin bölge halklarına özellikle Filistin, Lübnan ve İran halkına yönelik insanlık dışı eylemlerini şiddetle kınadığını belirtti.