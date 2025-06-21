Pezeşkiyan: Tepkimiz çok sert olacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Pezeşkiyan, İran’a askeri saldırıda bulunarak tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirterek, “Siyonist rejimin amacı tüm bölgeyi güvensiz hale getirmektir. Uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlardan bu süreci kınaması ve bu eylemlerin devam etmesini önleyecek etkili önlemler alması beklenmektedir” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva verdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, bunun için İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, "Barışçıl nükleer faaliyetler konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde garantiler ve güven artırıcı önlemler sağlamaya hazırız. Ancak İran, uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl nükleer kapasiteye sahip olma haklarından asla vazgeçmeyektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, "Siyonist rejimin devam eden saldırganlığına karşı tepkimiz çok sert olacak" diye konuştu.