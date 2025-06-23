Pezeşkiyan: ABD'liler saldırganlıklarının karşılığını almalılar

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran’daki nükleer tesislerine yönelik son saldırısına değinerek, bu saldırının ABD’nin diyalog ve barış yanlısı söylemlerinin samimiyetsizliğini ve temelsizliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşmede, “ABD ile yapılan müzakerelerde güvenden bahsettik. Onlar da müzakere masasında farklı şeyler söylüyorlardı, ancak pratikte başka şekilde hareket ederek nükleer tesislerimize saldırdılar. Böyle bir devlete nasıl güvenilebilir?”dedi.

Geçmişteki müzakere sürecine atıfta bulunan Pezeşkiyan, “Amerikalılar başta yalnızca İran’ın nükleer programının barışçıl olduğundan emin olmak istediklerini iddia ettiler. Biz bu diyalogu memnuniyetle karşıladık. Ancak daha sonra bunun tam tersini yaptılar. Hatta Siyonist rejimle tam bir eşgüdüm içinde, müzakereler sürerken ülkemize saldırıda bulundular. Oysa daha önce İsrail'in İran’a yönelik saldırısında herhangi bir rolleri olmadığını iddia etmişlerdi” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanın Pezeşkiyaan, İran’ın hiçbir savaşı başlatmadığını vurgulayarak, “Biz askeri bir saldırıya uğradık ve kararlılıkla kendimizi savunduk. Uluslararası hukuk çerçevesinde etkileşime ve diyaloğa her zaman açık olduğumuzu ilan ettik, ancak karşı taraf mantığı kabul etmek yerine İran milletinin teslim olmasını talep etti. Halkımız asla zorbalığa ve baskıya boyun eğmeyecek ve doğal olarak bu saldırıya gereken yanıtı verecektir” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, diplomasinin karşılıklı güvene dayanması gerektiğini vurgulayarak, “Diplomasi ancak taraflar verdikleri sözlere sadık kalırsa geçerlidir. Müzakereler sırasında diğer ülkeye saldırarak güveni yok edemezsiniz” dedi.

Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben, “Fransa’yı demokratik kurallara bağlı bir ülke olarak görüyorduk ve umarız Fransa hükümetinin tutum ve eylemleri bu bakış açısını zedelemez” diye kaydetti.

Macron’un ABD’nin askeri saldırısına karşı İran’ın itidalli davranması yönündeki talebine cevaben Pezeşkiyan, “ABD bize saldırdı. Siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız? Elbette saldırılarının karşılığını almaları gerekir” dedi.

İran’ın Avrupa ile yapıcı etkileşim konusundaki ilkesel yaklaşımını vurgulayan Pezeşkiyan, “Avrupa ile diyalog ve işbirliğine her zaman açık olduğumuzu ifade ettik ve diplomasi yolundan hiçbir zaman ayrılmadık. Çünkü diyalogdan kimsenin zarar görmediğine inanıyoruz. Biz samimiyetle beyan ettik ki ne savaş ne de nükleer silah peşindeyiz, bölgede güvensizlik de istemiyoruz. Barış ve huzur, kalkınma ve ilerlemenin temelidir” ifadelerinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, diplomasi yolunun devamı için hazır olduklarını belirterek, “Fransa, İran ile müzakerelere devam etmeye ve çatışmaları durdurmak ve istikrarı yeniden sağlamak için çabalarını sürdürmeye hazırdır” dedi.