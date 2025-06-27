İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyini bombaladı

El-Meyadin televizyonunun muhabiri, Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Kafr Tibnit bölgesinde yer alan Ali el-Tahir tepelerini birkaç kez bombaladığını bildirdi.

Siyonist rejim ordusu da bu saldırıları doğrulayarak, Hizbullah’a ait mevzilerin hedef alındığını iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Lübnan ile İsrail rejimi arasında ateşkes uygulanması konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Ancak Lübnanlı kaynaklar, İsrail rejiminin şimdiye kadar bu ateşkesi en az bin kez ihlal ettiğini belirtti.