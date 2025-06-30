İran’ın saldırıları İsrail’de eşi görülmemiş yaralanmalara neden oldu

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının “eşi benzeri görülmemiş” sayıda yaralıya neden olduğunu yazdı.

El Mayadeen’e göre, gazete İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik başarılı füze saldırılarına dikkat çekerek, Siyonist rejim Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yer verdi. Açıklamaya göre, saldırılar sonucunda 3 bin 345 kişi hastanelere kaldırıldı.

Haberde ayrıca, 11 binden fazla kişinin saldırılar nedeniyle tahliye edildiği ve bu kişilerin önemli bir kısmının hala evlerine dönemediği belirtildi. “Ateşkes, evsiz kalan binlerce kişinin sorunlarını sona erdirmedi.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün, Yedioth Ahronoth gazetesi de Siyonist rejim ordusuna dayandırdığı haberinde, rejimin yüz milyonlarca dolar değerindeki insansız hava araçlarını kaybettiğini itiraf etti. Haberde, bu İHA’ların son çatışmalarda İran tarafından düşürüldüğü bildirildi.