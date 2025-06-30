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30 Haz 2025 17:16

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi

Pakistan halkı, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye destek vermek için harekete geçti.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Soldier Bazaar semtinde Hazreti İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen matem törenine katılan Pakistanlılar, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye tam desteklerini ilan ederek, emperyalizm cephesi ve İslam düşmanlarının kötü eylemlerinden duydukları nefreti dile getirdiler.

Yoğun katılımın olduğu törende ''ABD'ye ölüm'' sloganları atıldı.

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi.

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi

Pakistan halkı hep bir ağızdan ''Lebbeyk ya Hamanei'' dedi

Geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi tehdit etmişti.

News ID 1928326

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