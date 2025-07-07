Pakistan: İsrail’le savaşta İran’ın yanında durduk

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkesinin İsrail’e karşı savaşta İran’ın yanında yer aldığını bir kez daha vurguladı.

Asif, El-Şark kanalıyla yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan, dost ve komşu ülke İran’ın İsrail’le savaşında yanında durmuştur.”

Bakan Asif, Ortadoğu’daki mevcut krizin, tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğini belirterek, Gazze’deki durumu bir “soykırım” olarak niteledi. Bakan ayrıca İsrail’in radikal rejiminin uluslararası toplumun çağrılarına kulak tıkadığını söyledi.

Hindistan’la yaşanan gerilime de değinen Asif, “Yeni bir savaş olasılığı hala masada. Pakistan, olası her adıma karşılık vermeye hazır” dedi.

Bakan, Güney Asya’da yeni bir savaşa karşı olduklarını, iki ülke arasında barışçıl bir çözüm arayışını desteklediklerini ifade etti.

Savunma Bakanı, Hindistan’la su paylaşımına ilişkin anlaşmanın hedef alınması konusunda da uyarıda bulundu ve böyle bir adımın çatışmayı yeniden başlatabileceğini belirtti.

Silah tedarikine ilişkin olarak da Asif, Pakistan’ın Çin yapımı JF-10 ve JF-17 savaş uçaklarının yanı sıra Amerikan ve Fransız menşeli uçakları da kullandığını, ancak ana silah tedarikçisinin Çin olduğunu söyledi. Çin’in Hindistan’la yaşanan çatışmalara karışmadığını vurgulayan Asif, bu yöndeki iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi.