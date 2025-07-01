Pakistan halkı, Ayetullah Hamanei'ye karşı herhangi bir eyleme sert tepki gösterecektir

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Liyakat Beluç, ABD Başkanı Trump ile Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu'nun, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye yönelik tehditkar açıklamalarını sert bir dille kınayarak, ''Allah korusun, Yüce Lider Ayetullah Hamanei’ye en ufak bir saldırı yapılırsa, Pakistan milleti sert ve kararlı bir şekilde tepki verecektir.’’ dedi.

Liyakat Beluç, Pakistan halkının İran’ın yanında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Trump ile Netanyahu’nun İran'ı yok etme ve sistemi değiştirme yönünde boş iddialarda bulunduklarını anlatan Beluç, şunları kaydetti:

''ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları başarısız oldu. Ancak bu açık yenilgiyi kabul etmek yerine, şimdi Ayetullah Hamanei’yi tehdit ediyorlar. Dünya güvenliği için tehlikeli olan bu girişim, diğer bağımsız ülkelerin ulusal egemenliğine ve ülkenin halkının iradesine de büyük bir tehdit oluşturmaktadır.’’

Siyonist İsrail’i ''gayri meşru bir rejim’’ olarak nitelendiren Beluç, ''Netanyahu bir savaş suçlusudur. Onun işlediği suçlar uluslararası mahkemelerde kanıtlanmıştır'' diye konuştu.