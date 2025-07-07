Witkoff, İran’ın zenginleştirme programına yönelik iddiaları yineledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran’ın uranyum zenginleştirme programına ilişkin Washington’un iddialarını yineleyerek, bu konuda bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ileri sürdü.

Witkoff, Tahran’ın “zenginleştirme programının müzakereye açık olmadığı” yönündeki açık uyarılarına rağmen, İran’da uranyum zenginleştirmenin durdurulabileceği bir anlaşmaya varılabileceğini iddia etti.

Witkoff ayrıca, Tel Aviv ve Washington’da yapılan son değerlendirmelere atıfta bulunarak, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının “başarılı” olduğunu savundu.

Siyonist Yahudi topluluğu önünde, New York’taki Hamptons bölgesinde konuşan Witkoff, Hamas ile yapılması planlanan anlaşmanın da en kısa sürede sonuçlanmasını temenni ettiğini ifade etti.

Aynı konuşmada, Donald Trump ve Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sıkça dile getirdiği “Ortadoğu’nun çehresini değiştirme” iddiasını da tekrarlayan Witkoff, Washington’un Tel Aviv’e koşulsuz desteğini bir kez daha vurguladı.

Witkoff’un açıklamasına göre, Trump Ocak ayında Beyaz Saray’a geri döndüğünden bu yana Netanyahu’yu üç kez resmen davet etti.

Bu açıklamalar, Netanyahu’nun dün Washington’a yaptığı resmi ziyaretin hemen ardından geldi. Daha önce bazı Siyonist medya organları, ABD’nin işgal altındaki topraklardaki büyükelçisinin Netanyahu’ya bu ziyarette eşlik edeceğini bildirmişti. Bu durum ise oldukça sıra dışı olarak değerlendiriliyor.