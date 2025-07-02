İran’la savaşta yenilgiye uğrayan Tel Aviv Çin’e yöneldi

El Cezire’ye göre, İsrail rejimi Çin’in İran üzerindeki etkisini kullanarak Tahran’a karşı yeni bir yol arıyor.

Haberde, Şanghay’daki Siyonist rejim Konsolosluğu’nun “Çin, İran üzerinde etkisi olan tek ülke” açıklamasına yer verildi. Konsolosluk ayrıca, Çin’in İran’dan petrol alımını durdurması halinde Tahran’ın ekonomik açıdan ciddi zorluklar yaşayacağını iddia etti.

Bu açıklamalar, İsrail’in İran’a yönelik 12 günlük saldırı sürecinde büyük zararlar gördüğü bir dönemde geldi. İsrail’in Weizmann Araştırma Enstitüsü Başkanı’nın açıklamasına göre, İran’ın füze saldırıları sonucu yalnızca bu araştırma merkezinde oluşan hasarın maliyeti yaklaşık 2 milyar şekel olarak açıklandı.

