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2 Tem 2025 09:58

İran’la savaşta yenilgiye uğrayan Tel Aviv Çin’e yöneldi

İran’la savaşta yenilgiye uğrayan Tel Aviv Çin’e yöneldi

İran’a yönelik saldırılar sırasında ağır kayıplar veren Siyonist rejim, bu kez Çin’in siyasi ve ekonomik nüfuzunu kullanarak İran’a baskı yapma çabasına girişti.

El Cezire’ye göre, İsrail rejimi Çin’in İran üzerindeki etkisini kullanarak Tahran’a karşı yeni bir yol arıyor. 

Haberde, Şanghay’daki Siyonist rejim Konsolosluğu’nun “Çin, İran üzerinde etkisi olan tek ülke” açıklamasına yer verildi. Konsolosluk ayrıca, Çin’in İran’dan petrol alımını durdurması halinde Tahran’ın ekonomik açıdan ciddi zorluklar yaşayacağını iddia etti. 

Bu açıklamalar, İsrail’in İran’a yönelik 12 günlük saldırı sürecinde büyük zararlar gördüğü bir dönemde geldi. İsrail’in Weizmann Araştırma Enstitüsü Başkanı’nın açıklamasına göre, İran’ın füze saldırıları sonucu yalnızca bu araştırma merkezinde oluşan hasarın maliyeti yaklaşık 2 milyar şekel olarak açıklandı.
 

News ID 1928361

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