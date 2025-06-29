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29 Haz 2025 08:00

Batı medyasından “Witkoff, İranlı yetkililerle görüşecek” iddiası

Batı medyasından “Witkoff, İranlı yetkililerle görüşecek” iddiası

NBC News kanalı, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisinin önümüzdeki günlerde İranlı yetkililerle müzakerelerde bulunacağını iddia etti.

Sputnik'e göre, NBC News kanalı, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önümüzdeki günlerde İranlı yetkililerle nükleer dosya konusunda bir anlaşmaya varma ihtimali üzerine görüşmelerde bulunacağını ileri sürdü.

Haberde, Witkoff’un İranlı yetkililerle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması karşılığında yaptırımların azaltılmasına yönelik bir anlaşma ihtimali hakkında müzakere edeceği iddia edildi.

İranlı yetkililer defalarca uranyum zenginleştirmenin bu ülkenin meşru ve yasal hakkı olduğunu vurgulamışlardır.

İranlı yetkililer şu ana kadar ABD ile yeni bir görüşme ihtimali ya da tarihi hakkında herhangi bir iddiayı doğrulamamıştır.

News ID 1928269

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