Ronaldo'dan Liverpoollu Jota'ya duygusal veda

Cristiano Ronaldo, trafik kazasında hayatını kaybeden Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Diogo Jota için başşağlığı mesajı yayınladı.

Ronaldo mesajında “Bu hiç mantıklı değil. Yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Hep yanlarında olacağını biliyorum. Huzur içinde uyu, Diego ve André. Hepimiz seni çok özleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti.