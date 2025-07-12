FIFA, kulüpler dünya kupası finaline İranlı deneyimli hakemi atadı

İngiltere’nin Chelsea ve Fransa’nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçını İran asıllı Avustralyalı hakem Alirıza Faghani yönetecek.

karşılaşma 13 Temmuz Pazar gecesi, saat 22:30’da Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak.

Ekvador merkezli Havoline Deportivo'ya göre, FIFA bu önemli finalde düdüğü Faghani’ye emanet etti. Yardımcı hakemler ise Avustralya’dan Anton Shchetinin ve Ashley Beecham olacak.

Dördüncü hakem Arjantinli Facundo Tello, beşinci hakem ise Gabriel Chadé olacak.

VAR odasında ise şu isimler görev yapacak:

• Bastian Dankert (Almanya)

• Tatiana Guzman (Nikaragua)

• Ivan Bebek (Hırvatistan)

Alirıza Faghani, bu turnuvada daha önce Inter Miami (ABD) ile El Ahli (Mısır) arasında oynanan açılış maçını da yönetmişti.