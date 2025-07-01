El-Ehli Kahire futbolcusu, Kupa primini Gazze’ye bağışladı

Filistinli futbol yıldızı ve Filistin Millî Takımı’nın golcüsü Wisam Ebu Ali, formasını giydiği Mısır’ın El-Ehli kulübü ile katıldığı 2025 Kulüpler Dünya Kupası’ndan kazandığı tüm primleri Gazze halkına destek amacıyla bağışladığını duyurdu.

Ebu Ali, ABD’de düzenlenen turnuvada özellikle Portekiz’in Porto takımına karşı yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kazanılan toplam 25 milyon Mısır lirası (yaklaşık 500 bin dolar) tutarındaki ödülü, Gazze’deki insani ve sağlık yardımı alanlarına tahsis etti.

