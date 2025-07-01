  1. Spor
1 Tem 2025 13:14

El-Ehli Kahire futbolcusu, Kupa primini Gazze’ye bağışladı

El-Ehli Kahire futbolcusu, Kupa primini Gazze’ye bağışladı

Filistinli futbol yıldızı Wisam Ebu Ali, formasını giydiği Mısır’ın El-Ehli kulübü ile katıldığı 2025 Kulüpler Dünya Kupası’ndan kazandığı tüm primleri Gazze halkına destek amacıyla bağışladığını duyurdu.

Filistinli futbol yıldızı ve Filistin Millî Takımı’nın golcüsü Wisam Ebu Ali, formasını giydiği Mısır’ın El-Ehli kulübü ile katıldığı 2025 Kulüpler Dünya Kupası’ndan kazandığı tüm primleri Gazze halkına destek amacıyla bağışladığını duyurdu. 

Ebu Ali, ABD’de düzenlenen turnuvada özellikle Portekiz’in Porto takımına karşı yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kazanılan toplam 25 milyon Mısır lirası (yaklaşık 500 bin dolar) tutarındaki ödülü, Gazze’deki insani ve sağlık yardımı alanlarına tahsis etti. 
 

News ID 1928342

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