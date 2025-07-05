Pezeşkiyan: Erdoğan ile görüşmemiz yapıcıydı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılan ülkelerin Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarını sert bir dille kınadıklarını söyledi.

Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Sayın Erdoğan ile yapılan görüşme çok iyi ve yapıcıydı ve hem ekonomik ilişkiler hem de Siyonist saldırıları konusunu ele aldık. Türkiye Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin saldırganlığını açıkça kınadı ve gelecekteki diplomatik işbirliğini konuştuk.'' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında Pezeşkiyan, ''Aliyev ile görüşmemiz olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşti ve ekonomik ve bölgesel işbirliği alanında iyi sonuçlara varıldı." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu gezilerin ve ziyaretlerin İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin önünü açabileceğini dile getirdi.