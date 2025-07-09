Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir askeri akademiye bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Mogadişu'daki Jaalle Siyad Askeri Akademisi bombalı saldırıya hedef oldu. Saldırı, Mogadişu yönetimine bağlı askeri güçlerin eğitim gördüğü sırada gerçekleştirildi.

Bölge kaynakları, bir canlı bombanın askeri akademi içerisine girerek üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini belirtti. Saldırı sırasında bazı Avrupalı eğitmenlerin de askeri akademide bulunduğu ifade edildi.

Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

Eş Şebab tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Somalili güçleri eğiten Batılı subayların hedef alındığı kaydedildi.

Saldırıda askeri üste ölen ve yaralananların olduğu değerlendiriliyor.