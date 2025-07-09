Türkiye'de yapay zekâ Grok hakkında erişim engeli kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zekâ aracı Grok hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın Grok’a değil, platform üzerinden yapılan bazı paylaşımlara yönelik olduğunu vurguladı. Erişim engeli kararının da bu içeriklere dair alındığı belirtildi.

Sosyal medya platformu X’e entegre edilen yapay zekâ uygulaması Grok’un, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk de dâhil olmak üzere birçok isim hakkında hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, yapay zekâ sistemindeki paylaşımlara ilişkin erişim engeli kararı verildiğini açıkladı.

Erişime engellenen ilk yapay zekâ aracı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Grok’un Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zekâ aracı olduğunu duyurdu. Dernek, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Grok hakkında erişim engeli kararı getirdi. Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zekâ aracı oldu” açıklamasını yaptı.

Grok'a sansür uygulayan ilk ülke

Bilişim Hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, @grok’a sansür uygulayan ilk ülke oldu. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, @grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi” ifadelerini kullandı.

Resmen başlatılan soruşturmanın gerekçeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok hakkında resmen başlatılan soruşturmada şu maddeler gerekçe gösterildi:

"TCK Madde 216/2: Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama

TCK Madde 299: Cumhurbaşkanına hakaret

5816 sayılı Kanun: Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet"

Erişim engeli ve içerik çıkarma kararları için başsavcılığın soruşturma açmasının zaruri olduğu, bu bağlamada suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna entegre Grok, son güncellemelerle birlikte kullanıcıların yönlendirmeleriyle tartışmalı ve küfürlü yanıtlar vermeye başladı. Özellikle siyasi ve kamusal figürlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle tepkiler yükseldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek Grok hakkında işlem yapılmasını talep etti. Sabah, A Haber ve Sözcü gibi medya kuruluşları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını ve Grok hakkında erişim engelinin gündemde olduğunu yazdı.

X’in Grok hesabından yapılan açıklamada, “Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik” ifadeleri kullanıldı.