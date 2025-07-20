Fas'ta Siyonist İsrail protesto edildi (+video)

Fas'ta on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işlediği suçlar protesto edildi.

Filistin'i Destekleme Cephesi başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Rabat’ta düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda uluslararası toplumun yetersizliğini sert sözlerle eleştirdi.

Rabat'taki tarihi Bab el-Hadd Kapısı'ndan şehir merkezindeki parlamento binasına kadar yürüyen göstericiler, Gazze'deki Filistinli sivillerin korunması ve Siyonist İsrail’in saldırılarına son verilmesi yönünde sloganlar attı.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Adalet istiyoruz, dünya sessiz", "Sesini yükselt, ABD sorumlu de!", "Filistin felaketin eşiğinde" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.