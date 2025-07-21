İran Meclis Başkanı’ndan uluslararası topluma Gazze çağrısı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı X’ten Arapça olarak yaptığı bir paylaşımda, Gazze konusunda uluslararası topluma seslendi.

Meclis Başkanı Galibaf paylaşımında, “Ey Müslümanlar! Ey dünya halkları! Bugün, çağdaş tarihin en büyük soykırımı yaşanıyor. Suçlu Siyonist apartheid rejimi, tüm Gazze halkını açlık yoluyla yok etmeye kararlı” ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıca, “Ey İslam ülkelerinin yöneticileri! Gazze halkına yardım etmek için ayağa kalkın; ablukayı kırın, sessizliğe ve kayıtsızlığa son verin” diye kaydetti.

Meclis Başkanı Galibaf bu paylaşımında, “#Gazze_açlıktan_ölüyor” etiketi kullandı.