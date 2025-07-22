Yunanlar Siyonistleri taşıyan gemiyi protesto etti (+video)

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki eğitim sendikaları, Siyonsit"CROWN IRIS" isimli kruvaziyerin, bugün Siros Adası'na geldiği saatler için Filistin halkına destek eylemi çağrısında bulundu.

Çağrıya uyan sendikalı işçiler, öğrenciler ve Ada halkı, Siros Limanı'nda bir araya geldi.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, eylemleriyle gemideki Siyonist yolcuların limanda inmesine engel oldu.

Öte yandan Siyonist bakan Gideon Saar'ın, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşerek gemiyle ilgili konunun çözümü için müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi.