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22 Tem 2025 18:52

Yunanlar Siyonistleri taşıyan gemiyi protesto etti (+video)

Yunanlar Siyonistleri taşıyan gemiyi protesto etti (+video)

Yunanistan'da Filistin'e destek vermek amacıyla toplanan bir grup, Siyonist kruvaziyerin Siros Adası'na yolcu indirmesine izin vermedi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki eğitim sendikaları,  Siyonsit"CROWN IRIS" isimli kruvaziyerin, bugün Siros Adası'na geldiği saatler için Filistin halkına destek eylemi çağrısında bulundu.

Çağrıya uyan sendikalı işçiler, öğrenciler ve Ada halkı, Siros Limanı'nda bir araya geldi.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, eylemleriyle gemideki Siyonist yolcuların limanda inmesine engel oldu.

Öte yandan Siyonist bakan Gideon Saar'ın, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşerek gemiyle ilgili konunun çözümü için müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi.

News ID 1928877

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