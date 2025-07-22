Erakçi: İran zenginleştirme programından vazgeçmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Amerikan kanalı Fox News’a verdiği özel röportajda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına rağmen uranyum zenginleştirme programının devam edip etmeyeceği sorusuna “Uğradığımız zararlar nedeniyle İran’ın uranyum zenginleştirme programı durduruldu. Alınan hasarlar çok ciddi ve ağır. Fakat İran uranyum zenginleştirme programından vazgeçmeyecek. Bu yetenek, İranlı bilim insanlarının fedakârlıklarının bir meyvesidir ve şimdi her zamankinden daha çok ulusal bir gurur kaynağı olmuştur. İran’ın uranyum zenginleştirme yeteneği bizim için çok kıymetlidir” şeklinde yanıt verdi.

Tesislere ciddi zarar verildiğini belirten Erakçi, İran Atom Enerjisi Kurumunun, bu hasarın boyutunu değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Erakçi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına erişimi” hakkında sorulan bir başka soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu konuda net bir bilgim yok. İran Atom Enerjisi Kurumu bu işten sorumludur ve şu anda İran’ın nükleer malzemelerine ve uğranılan hasara dair değerlendirmelerini yapıyorlar.”